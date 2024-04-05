В Куньинской школе заменили батареи
В спортзале Куньинской средней общеобразовательной школы заменили радиаторы отопления, пишет газета «Пламя».
Работы выполнили в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».
Кроме новых батарей система теплоснабжения теперь имеет всю необходимую запорную арматуру, отметили в издании.
Работы провели за счёт средств из федерального бюджета.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» отремонтируют школьный спортивный зал в Пустошке. Уже заменены оконные блоки, а также планируют уложить спортивное покрытие на пол.
Женская консультация Псковской городской поликлиники вошла в состав Перинатального центра
На «Госуслугах» появился специальный раздел о мерах поддержки ветеранов СВО и их семей