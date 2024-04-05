В Куньинской школе заменили батареи

14:01, 05 апреля 2024, ПАИ

В спортзале Куньинской средней общеобразовательной школы заменили радиаторы отопления, пишет газета «Пламя».

Работы выполнили в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

Кроме новых батарей система теплоснабжения теперь имеет всю необходимую запорную арматуру, отметили в издании.

Работы провели за счёт средств из федерального бюджета.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» отремонтируют школьный спортивный зал в Пустошке. Уже заменены оконные блоки, а также планируют уложить спортивное покрытие на пол.