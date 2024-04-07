Финал Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию начался в Пскове

16:23, 05 апреля 2024, ПАИ

Церемония открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию проходит в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 5 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В начале мероприятия зрителям презентовали ролик о достопримечательностях Пскова и Псковской области, истории региона. Вокальный эстрадный ансамбль «Талантика» под руководством Анны Роор исполнил государственный гимн России.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова собравшихся в зале поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. «Сегодня в Пскове собрались победители и призёры практически из всех регионов страны. Благодаря своему труду и упорству вы завоевали право принять участие в заключительном этапе олимпиады. Это большой шаг на вашем профессиональном пути. Уверена, самые главные победы у вас впереди. Выражаю благодарность педагогам, наставникам, а также родителям, которые верят в своих детей. Желаю участникам побед и ярких встреч! Мы верим в вас!» – сказала Вера Емельянова.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева отметила, что сегодня для участников олимпиады знаменательный день. «Вы преодолели нелëгкий путь к финалу, показали лучшие результаты в регионах. Участие во всероссийской олимпиаде – это большая честь и ответственность. Уверена, что олимпиада поможет вам найти друзей и единомышленников. Сейчас Год семьи, семья – это самое важное, а поддержка ваших близких сыграла важную роль. Желаю каждому участнику выступить достойно, успехов вам во всём, стремитесь к новым вершинам!» – пожелала замминистра.

«Каждого сидящего здесь объединяет чувство надежды, – обратилась к школьникам ректор ПсковГУ Наталья Ильина. – Мы хотим, чтобы вам понравилось и вы решили вернуться в Псковскую область. Жюри надеется, что задания будут интересными, а наставники надеются, что ребята выступят лучше, чем в прошлом году».

От имени членов жюри участников приветствовал председатель жюри, профессор департамента уголовного права, процесса и криминалистики факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Маркунцов. «Вы все уже победители. Очень символично, что мы собрались на Псковской земле, которая является центром государственности. Здесь зарождались первые правовые памятники. Нам всем предстоит большая работа. Хочу вам пожелать успехов, удачи, а жюри – плодотворной работы. Всегда сохраняйте самообладание и взаимное уважение», – подчеркнул председатель жюри.

Ранее сообщалось, что финал Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию пройдёт на площадке ПсковГУ. Участие в нем примут более 300 старшеклассников из 84 регионов и городов федерального значения.

Псковскую область на заключительном этапе олимпиады представляет ученица 10 класса гимназии имени С. В. Ковалевской Софья Динерштейн.

Обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.