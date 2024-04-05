Псковичи стали амбассадорами международной премии «Мы вместе»

17:26, 05 апреля 2024, ПАИ

Псковичи стали амбассадорами международной премии «Мы вместе», сообщили ПАИ в пресс-службе Центра молодежи и общественных инициатив.

Дамиан Мисун из Пскова и великолучане Кирилл Конярский и Кристина Коновалова стали специалистами, которые будут рассказывать обо всех возможностях премии в школах и университетах, на различных сборных мероприятиях, работать со СМИ, государственными организациями и предпринимателями, модерировать региональные акции и участвовать во всех событиях, связанных с премией «Мы вместе».

В рамках первого образовательного саммита международной премии «Мы вместе», которая проходила с 1 по 4 апреля в мастерской управления «Сенеж», ребята проходили уникальную образовательную программу и мастер-классы от ведущих спикеров, политиков и общественников. Псковичи работали над развитием навыков публичных выступлений, самопрезентацией, ведением соцсетей.

«Саммит собрал в себе тех людей, что разделяют главную ценность премии – добродетели. Все мы – те люди, что хотят привнести в общество благо и развитие... Амбассадорская программа проявляется тем, что наиболее непринуждённо ведёт общение со своей аудиторией, чем и обусловлена исключительная эффективность!» – отметил Дамиан Мисун.

Образовательная программа была точечно проработана организаторами, добавила Кристина Коновалова. «За эти четыре дня программы мы смогли прокачать свои навыки по ораторскому мастерству, самопрезентации и найти пути взаимодействия с разной аудиторией, а также узнать и понять изнутри все ценности премии», – сказала она.

Амбассадорство – один из наиболее эффективных способов продвижения и популяризации ценностей премии, заявил в свою очередь Кирилл Конярский. «Благодаря нашей работе устанавливается прямой диалог между премией и потенциальными участниками. Это сообщество является одним из самых привлекательных сообществ, где мне довелось участвовать!» – подчеркнул он и добавил, что амбассадорам теперь предстоит продвигать премию в Псковской области и создавать свою дружную команду в регионе.