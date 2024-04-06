Десятимилионный гость посетил выставку «Россия» в Москве

16:27, 06 апреля 2024, ПАИ

Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной, сообщают организаторы выставки.

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — рассказал Константин Панфилов. «Хорошо, что мы приехали именно в это время», — добавила его жена Екатерина.

Константин с супругой получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия"» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.

«Эта неделя для Выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности Выставки в том, что ее делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней. Мы объединились всей страной и показываем, чем мы гордимся. Здесь царит атмосфера любви и гордости — она и привлекает людей. Со дня на день Выставка презентует новую масштабную, неожиданную, очень яркую весенне-летнюю программу. Все у нас только начинается!» — отметила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия"» Наталья Виртуозова.

Также для юбилейного посетителя проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят юбилейному гостю и его жене проживание, а также оплатят проезд из Ярославля.

«Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота. Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. Вам покажут системы управления, штаб морских операций — и вы увидите, как управляют флотом. Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит вашу жизнь», — подчеркнул генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

Ранее сообщалось, что стенд Псковской области на выставке «Россия» украсили фирменными псковскими барсиками.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.