Книжная выставка-ярмарка пройдёт в Пскове в рамках форума ​«Русский Запад»

19:48, 06 апреля 2024, ПАИ

Книжная выставка-ярмарка издательств Москвы и Санкт-Петербурга состоится в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад» с 16 по 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На выставке будут представлены разножанровые книги для читателей любых возрастов. В рамках форума состоятся также презентации книги и встречи с писателями.

В этом году событие посвящено 80-летию образования Псковской области. В рамках форума планируется провести книжную выставку-ярмарку издательств России и презентации издательских проектов.

Кроме того, в рамках мероприятия вручат премию «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылева и наградят победителей регионального конкурса «Псковская книга –2023», который проводится в четырёх номинациях: «Лучшее издание по истории края», «Человек книги», «Лучшее литературно-художественное произведение» и «Книга года».