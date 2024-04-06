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Общество

Книжная выставка-ярмарка пройдёт в Пскове в рамках форума ​«Русский Запад»

Книжная выставка-ярмарка издательств Москвы и Санкт-Петербурга состоится в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад» с 16 по 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Форум «Русский Запад» состоится в Пскове. Фото предоставила пресс-служба правительства Псковской области

На выставке будут представлены разножанровые книги для читателей любых возрастов. В рамках форума состоятся также презентации книги и встречи с писателями.

В этом году событие посвящено 80-летию образования Псковской области. В рамках форума планируется провести книжную выставку-ярмарку издательств России и презентации издательских проектов.

Кроме того, в рамках мероприятия вручат премию «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылева и наградят победителей регионального конкурса «Псковская книга –2023», который проводится в четырёх номинациях: «Лучшее издание по истории края», «Человек книги», «Лучшее литературно-художественное произведение» и «Книга года».

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