До +20 градусов ожидается в Псковской области 8 апреля

11:43, 07 апреля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет низким.