До +20 градусов ожидается в Псковской области 8 апреля
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +15 до +20 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 апреля 2024
Актуальные вопросы операционного дела обсудили на конференции в Псковской областной больнице