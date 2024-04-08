16-летняя псковичка стала мастером спорта по гребле

10:57, 08 апреля 2024, ПАИ

16-летняя псковичка Елизавета Кожевина стала мастером спорта по гребле на байдарках и каноэ. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

«Елизавета своей фанатичной преданностью спорту, умением и желанием работать на пределе возможностей, жаждой борьбы и победы заслужила это высокое звание», – отметили в «Нике».

Напомним, что недавно Елизавета Кожевина прошла отбор в сборную России, заняв пятое место на всероссийских соревнованиях на дистанции в 500 метров.

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