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Псковичка отобралась в сборную России по гребле на байдарках

Псковичка Елизавета Кожевина отобралась в сборную России по гребле на байдарках, заняв пятое место на всероссийских соревнованиях среди юниорок до 19 лет, которые проходят в Краснодаре. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Елизавета Кожевина отобралась в сборную России по гребле на байдарках. Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России

На дистанции в 500 метров Елизавета Кожевина прошла в финал, где она сумела показать пятое время. Первые пять спортсменок на этой дистанции автоматически попадают в состав сборной России. «На 500 метров пока что, это мой предел», – отметила спортсменка.

«На этих соревнованиях очень много народу, потому что все хотят отобраться в сборную. Старт сезона дается хорошо, но боюсь выйти на пик раньше времени», – поделилась собеседница ПАИ.

Отметим, что завтра, 6 апреля, состоится последний день соревнований. Псковичка поборется за награды на дистанции в 200 метров, где она уже вышла в полуфинал.

Напомним, что Елизавета Кожевина – воспитанница псковской спортшколы «Ника». С прошлого года она тренируется в Московской области, однако в новом сезоне для неё удалось организовать параллельный зачёт.

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