Пскович стал победителем всероссийских соревнований по боксу

11:15, 08 апреля 2024, ПАИ

Пскович Артур Кулаков стал победителем всероссийских соревнований по боксу «Кубок командующего ВДВ» на призы героя России В. А. Шаманова. Состязания прошли в Рязани. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях, которые проводятся традиционно уже в десятый раз, приняли участие боксёры из 22 регионов России.

Артуру Кулакову покорилось золото в весовой категории до 71 килограмма.

Тренирует псковича Вадим Голик.

Напомним, что недавно Артур Кулаков стал серебряным призёром международных соревнований по боксу «Кубок нефтяных стран».

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