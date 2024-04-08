Более 22 тысяч жителей Псковской области получают пенсию в повышенном размере

12:49, 08 апреля 2024, ПАИ

22 233 пенсионеров в Псковской области получают выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере. Её можно получать при достижении 80 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.

Пенсионеры, достигшие этого возраста, получают фиксированную выплату – 16 269 рублей в месяц.

Пожилым жителям области не нужно обращаться со специальным заявлением в отделение фонда, объяснила управляющая им Наталья Мельникова. Перерасчет выплаты будет происходить автоматически, когда получателю страховой пенсии по старости исполнится 80 лет, отметила она.

«Пенсия в новом размере перечисляется в месяце, следующем за месяцем исполнения гражданину указанной даты. Например, пенсионер отметил юбилей 4 апреля. Повышенная пенсия будет перечислена ему в мае с доплатой за часть апреля, начиная с даты рождения, то есть с 4 апреля до конца месяца. Далее пенсия с учетом фиксированной выплаты – 8 134 рубля – будет перечисляться гражданину ежемесячно», – рассказала Наталья Мельникова.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии россиян проиндексировали на 7,5%.