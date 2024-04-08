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Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» в 24-й раз пройдут в Пскове, а также Псковском и Печорском районах с 18 по 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из России и Белоруссии от 9 до 80 лет.

В первый день состязаний участники пройдут дистанцию в центре Пскова, а в следующие дни – на лесной местности.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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