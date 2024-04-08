Названо среднее время пребывания туристов в Псковской области

15:29, 08 апреля 2024, ПАИ

Чаще всего туристы приезжают в Псковскую область на 2-3 ночи, сообщила председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Псков.

«Если раньше люди ездили на одну ночь, то сегодня туристические поездки на две-три ночи доминируют. Псков используют как удобную логистическую точку для того, чтобы отправиться в Санкт-Петербург и Великий Новгород», – отметила гостья радиоэфира.

Кроме того, представители туриндустрии Псковской области тесно сотрудничают с новгородскими компаниями, которые, обслужив туристов у себя, часто отправляют их в Псков. «Здесь сказывается близость тематики, очень удобное расстояние, транспортная доступность. Её может нет между регионами, Псковской и Новгородской областью, но туристические автобусы решают эту задачу», – подчеркнула Светлана Баранова.