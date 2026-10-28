«Среда обитания»: Сергей Бухаров – о фиджитал-центре, спортплощадках и «Молодёжной столице»

23:41, 28 октября 2026, ПАИ

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров стал гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 октября.

Главное из эфира:

– в этом году в Пскове на улице Инженерной ввели в эксплуатацию фиджитал-центр. «Хочется, чтобы этот объект стал центром притяжения ребят». Уличные площадки центра будут открыты для всех желающих, также можно будет воспользоваться современными технологиями: поиграть в приставки, поработать за компьютерами. В центре по муниципальному заданию будут работать тренеры;

– фиджитал-спорт не новая для Пскова дисциплина, и в городе не один год работает Федерация компьютерного спорта. Для неё есть помещение на стадионе «Машиностроитель». Также с сентября это направление поддержало управление образования, и в нескольких общеобразовательных школах закупили оборудование и ввели такую дисциплину, как фиджитал-спорт;

– на стадионе «Машиностроитель» в рамках инвестиционного проекта идёт строительство баскетбольной площадки. Она разместится за главной трибуной. Ожидается, что работы будут завершены в ноябре. «В планах, конечно, подумать, как этот объект сделать крытым»;

– новые спортивные объекты нужны развивающимся микрорайонам. «Конечно, хочется в каждом микрорайоне города как минимум по одному закрытому спорткомплексу и по одной открытой площадке. Это та задача, к которой мы идём. Люди тоже активно пишут о том, куда нам обратить свои взоры, где требуются спортивные площадки»;

– новые воркаут-площадки установят на стадионах «Машиностроитель» и «Электрон»;

– есть планы строительства умных спортивных площадок (как на улице Никольской) возле школы № 26 и лицея № 4;

– на «Электроне» кроме воркаут-площадки планируется открыть площадку для падел-тенниса. Инфраструктура для этого современного вида спорта должна в ближайшем будущем появиться и в Корытовском лесопарке;

– до конца года должна быть достроена крытая часть центра пляжных видов спорта «Дюна». Открытые площадки, как ожидается, будут готовы к лету 2027 года. Это коммерческий проект, но если в спортивных школах откроют секции пляжных видов спорта, то муниципальные власти будут обсуждать с собственником варианты предоставления детям времени для тренировок. «Мы готовы сотрудничать с коллегами и давать возможность детям бесплатно посещать секцию, то есть на нас будет ложиться оплата аренды»;

– 29 октября станет известно, вышел ли Псков в полуфинал борьбы за звание «Молодёжная столица России – 2027». «Псков, в принципе, для нас уже является молодёжной столицей. Мы работаем в этом направлении уже не первый год, очень много молодёжных проектов реализуем. Если мы ещё сможем показать высокие результаты в таких всероссийских проектах, конечно, это будет очень приятно, большое подспорье»;

– в этом году на конкурс «Есть идея!» поступило 12 проектов, из них девять получили поддержку. Все они будут реализованы до конца года. Среди победителей есть совместный с планетарием проект, мероприятие «Мне нечего надеть»;

– на данный момент из конкурсных проектов состоялся один – краеведческий забег: он прошёл вдоль стен Окольного города. Участники были разделены на три группы – это спортсмены, которые пробежали дистанцию, любители скандинавской ходьбы (они в своём темпе преодолели маршрут) и пешеходы. Заранее была разработана аудиоэкскурсия, которую все желающие могут скачать и послушать во время участия в забеге. «Мы считаем, что он [забег] очень хорошо прошёл, стал довольно востребованным. Надеемся, что это направление может даже выйти на постоянную основу и войти в календарный план мероприятий администрации города»;

– следующим летом в Пскове планируется вернуть массовые зарядки и запустить танцевальный проект.