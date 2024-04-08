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Радиостанция "Серебряный дождь"

В Псковской области растет число индивидуальных туристов

Количество индивидуальных туристов, прибывающих в Псковскую область, заметно увеличилось за последние несколько лет, сообщила директор Бюро путешествий «Континент», председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) Псков, сегодня, 8 апреля.

​Количество индивидуальных туристов выросло в Псковской области. Фото: ПАИ

«Наверное, здесь пандемия наложила свой отпечаток. Люди, доверявшие только своему маленькому узкому кругу, научились наконец ценить время, проведенное среди своей семьёй, со своими близкими друзьями и такими компаниями чаще всего путешествовали», – пояснила гостья радиоэфира.

Она также обратила внимание, что сильно уменьшилось количество туристов, которые самостоятельно приходят в офис, чтобы ему рассказали о потенциальном туре. «Это практически исчезающее явление. Та же самая группа «ВКонтакте» даёт гораздо больше продаж. И здесь есть возможность опять-таки вернуться к истории сообщений и посмотреть, какие желания были у туристов в прошлом», – рассказала Светлана Баранова.

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