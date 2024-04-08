Неделя правовой грамотности началась в псковских школах
Неделя правовой грамотности началась в псковских школах в понедельник, 8 апреля. К школьникам пришли сотрудники прокуратуры, росгвардейцы, полицейские и общественники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.
«В 2023-2024 годах мы охватываем мероприятиями по правовой грамотности и профилактике все общеобразовательные учреждения города Пскова. За это время такие мероприятия прошли уже в 22 псковских школах. Общее количество участников перевалило за 5500 человек», – отметили в Совете по молодежной политике при Псковской городской Думе.
Участие в проведении Недели правовой грамотности и профилактики правонарушений несовершеннолетних принимают прокуратура города Пскова, СУ СК России по Псковской области, Управление Росгвардии по Псковской области, Управление МВД России по городу Пскову, городская комиссия по делам несовершеннолетних.
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