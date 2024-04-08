Дефицит экскурсоводов ожидают летом в Псковской области

20:05, 08 апреля 2024, ПАИ

Дефицит экскурсоводов ожидается летом в Псковской области в связи с аттестацией гидов и контролем качества их знаний. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) Псков рассказала председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова.

Гостья радиоэфира отметила, что на сегодняшний день комиссия аттестовала чуть более 100 человек. По её словам, процент несдавших очень мал. В основном это жители Санкт-Петербурга, которые не смогли достаточно полно раскрыть важные темы о Пскове, уточнила член аттестационной комиссии.

«Люди постепенно приносят свои документы. Наверное, была некая такая доля ожидания: «А вдруг закон отменят?» <…> Возможно, была надежда, что не будет контроля за исполнением закона. Но ничего подобного: механизм контроля уже разработан», – подчеркнула Светлана Баранова.

Она добавила, что около пяти лет назад в Псковской области было порядка 800 экскурсоводов. Сейчас их, вероятнее всего, более 1000, уточнила гостья радиоэфира.

«Комиссия настроена на то, чтобы дать возможность людям легально работать. Проблема у некоторых из претендентов есть с документами, потому что, к сожалению, очень долгое время большая часть из них работала без какого-либо оформления. <…> А теперь оказалось, что нужно доказать, что ты получал эти деньги», – рассказала Светлана Баранова.