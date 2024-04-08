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Радиостанция "Серебряный дождь"

Дефицит экскурсоводов ожидают летом в Псковской области

Дефицит экскурсоводов ожидается летом в Псковской области в связи с аттестацией гидов и контролем качества их знаний. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) Псков рассказала председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова.

Дефицит экскурсоводов ожидают летом в Псковской области. Фото: ПАИ

Гостья радиоэфира отметила, что на сегодняшний день комиссия аттестовала чуть более 100 человек. По её словам, процент несдавших очень мал. В основном это жители Санкт-Петербурга, которые не смогли достаточно полно раскрыть важные темы о Пскове, уточнила член аттестационной комиссии.

«Люди постепенно приносят свои документы. Наверное, была некая такая доля ожидания: «А вдруг закон отменят?» <…> Возможно, была надежда, что не будет контроля за исполнением закона. Но ничего подобного: механизм контроля уже разработан», – подчеркнула Светлана Баранова.

Она добавила, что около пяти лет назад в Псковской области было порядка 800 экскурсоводов. Сейчас их, вероятнее всего, более 1000, уточнила гостья радиоэфира.

«Комиссия настроена на то, чтобы дать возможность людям легально работать. Проблема у некоторых из претендентов есть с документами, потому что, к сожалению, очень долгое время большая часть из них работала без какого-либо оформления. <…> А теперь оказалось, что нужно доказать, что ты получал эти деньги», – рассказала Светлана Баранова.

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