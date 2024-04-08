Три проекта Псковской области стали победителями конкурса «Гранты первых»
Три проекта Псковской области стали победителями конкурса «Гранты первых». Об этом заявила новый руководитель реготделения «Движения первых» Мария Тучак в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась сегодня, 8 апреля.
В 2024-м уже завершился грантовый конкурс «Движения первых». Победителями от Псковской области стали три проекта. Общая сумма привлечённых средств – 6 миллионов рублей для реализации мероприятий в сфере патриотического воспитания и спорта, подчеркнула Мария Тучак.
Михаил Ведерников и Мария Тучак также обсудили работу реготделения с молодёжью на перспективу.
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