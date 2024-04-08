Регистрация на муниципальные этапы «Зарницы 2.0» завершается в Псковской области

20:31, 08 апреля 2024, ПАИ

Завершается регистрация на флагманский проект «Движения первых» – военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». Об этом заявила новый руководитель реготделения «Движения первых» Мария Тучак в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась сегодня, 8 апреля.

В мае в Псковской области победители муниципальных этапов встретятся на региональной игре, подчеркнула Мария Тучак.

«Зарница 2.0» – всероссийская военно-патриотическая игра, реализованная с помощью цифровых технологий. Проект способствует патриотическому воспитанию, физической подготовке и освоению основ безопасности жизнедеятельности детей и подростков. В игре могут принять участие школьники в возрасте от 7 до 17 лет из всех регионов России.