В России почти 70% автомобилей оказались старше 10 лет

07:27, 09 апреля 2024, ПАИ

В России по состоянию на начало 2024 года насчитывается 32,06 млн легковых автомобилей, чей возраст превышает 10 лет, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На долю машин, произведенных ранее 2014 года, приходится 69,2%. Из всего российского автопарка только 30,8% машин были выпущены начиная с 2014-го или позже.

В России зарегистрировано 4,84 млн легковых автомобилей, чей возраст составляет от 8 до 10 лет (доля — 10,4%). Выше этот показатель у машин в возрасте 4–7 лет (6,44 млн шт.; 13,9%). Меньше всего в РФ числится машин, возраст которых составляет до 3 лет включительно (3,01 млн шт.; 6,5%).