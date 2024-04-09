Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей «Оглавления»

12:45, 09 апреля 2024, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 9 апреля.

Благодаря чему университет улучшил свои позиции в рейтинге RAEX?

Какие всероссийские олимпиады, вслед за олимпиадами по истории и по обществознанию, пройдут в Пскове?

Чьим именем стоит назвать университет?

Почему некоторые иностранные студенты хотят остаться работать в Псковской области?

Сколько Российско-белорусских форумов пройдет на площадке ПсковГУ до конца года?

Какой парк появится у корпуса университета на улице Льва Толстого?

На эти и другие темы с ректором университета поговорят ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев.

Программа «Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00 мск. Видеотрансляция будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.