Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей «Оглавления»
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 9 апреля.
Благодаря чему университет улучшил свои позиции в рейтинге RAEX?
Какие всероссийские олимпиады, вслед за олимпиадами по истории и по обществознанию, пройдут в Пскове?
Чьим именем стоит назвать университет?
Почему некоторые иностранные студенты хотят остаться работать в Псковской области?
Сколько Российско-белорусских форумов пройдет на площадке ПсковГУ до конца года?
Какой парк появится у корпуса университета на улице Льва Толстого?
На эти и другие темы с ректором университета поговорят ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев.
Программа «Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00 мск. Видеотрансляция будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.
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