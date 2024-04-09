Почти на 100% завершена работа по определению границ памятников культурного наследия в Пскове

14:56, 09 апреля 2024, ПАИ

Почти на 100% завершена работа по определению границ памятников культурного наследия в Пскове. Об этом рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В 2024 году в плане у Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры в этом году заложено определение 36 границ территорий памятников культурного наследия в Псковской области.

В Пскове такие работы пройдут для церкви Дмитрия Мироточивого на улице Плехановский Посад, 74.

«Это едва ли не единственный участок остался в городе, где зона не установлена. И тогда по городу будет практически на 100% завершена работа. Все границы объектов, все памятники будут полностью обеспечены всей необходимой документацией», – пояснил Вадим Нэдик.

Также будут проведены работы по определению границ зон охраны для крепостных стен с археологическими остатками Дмитриевского собора и Успенской церкви в Гдове и проект границ территории исторического поселения регионального значения в Порхове.

«Планируем завершить работу на территории исторических поселений – в Острове, Опочке, Себеже. Уже третий год активно работаем с районами, не останавливаем работу по регулированию градостроительной деятельности. Это большая работа, которая нам предстоит», – сказал спикер.