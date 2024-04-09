Памятники и исторические места России обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная Международному дню памятников и исторических мест России, который отмечается 18 апреля, проходит в медиацентре ПАИ.
На каких объемах продолжится реставрация памятников культурного наследия в регионе, какие новые объекты добавятся, что нового в сохранении и продвижении объекта всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы»?
Об этом и многом другом рассказывают председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко.
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