Памятники и исторические места России обсуждают в медиацентре ПАИ

12:03, 09 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная Международному дню памятников и исторических мест России, который отмечается 18 апреля, проходит в медиацентре ПАИ.

На каких объемах продолжится реставрация памятников культурного наследия в регионе, какие новые объекты добавятся, что нового в сохранении и продвижении объекта всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы»?

Об этом и многом другом рассказывают председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко.