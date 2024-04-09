В Пскове полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры

13:36, 09 апреля 2024, ПАИ

В Пскове полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры. Таковы данные опроса SuperJob.

О полете в космос мечтают 39% псковичей. Мужчины — значительно чаще женщин (49 и 29% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем чаще они хотят полететь к звездам: 31% среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц и 40% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей. Но больше всего желающих стать космонавтом среди молодежи до 24 лет (56%).



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (45%), инженерно-технические работники (43%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать среди представителей типично женских профессий: медицинских сестер (17%), главных бухгалтеров и эйчаров (по 22%).