Мультимедийный фонтан на Четырёх углах в Пскове запустят в два этапа
Мультимедийный фонтан на Четырёх углах в Пскове запустят в два этапа, сообщил ПАИ заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский.
Он уточнил, что в мае состоится технический запуск фонтана, летом - официальный. Точных дат пока нет. До этого момента на объекте продолжится настройка оборудования.
«Тестовый запуск фонтана уже был, и можно сказать, что он полностью исправен и зиму пережил хорошо. Вообще и сейчас фонтан технически полностью готов к работе, но нельзя его просто включить, поэтому специалисты заняты написанием алгоритмов его работы: надо упорядочить видеоряд, звуковое сопровождение, движение воды. Эти работы продлятся весь апрель, и всё это время будут производиться тестовые запуски фонтана. Работы не мало, как может показаться, так как объект технически очень сложный», - пояснил Виталий Сухинский.
После официального запуска фонтан будет действовать каждый день в так называемом рабочем режиме - без звукового ряда и видеосопровождения. «А вот «водное шоу» с музыкальным сопровождением, видео и светом будет только в определённые дни. С правительством Псковской области, с региональным комитетом по культуре мы сейчас этот момент прорабатываем», - уточнил Виталий Сухинский.
Ранее об особенностях работы мультимедийного фонтана рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд», занимавшейся созданием нового объекта.
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