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Как ПсковГУ удалось попасть в десятку рейтинга вузов СЗФО, рассказала Наталья Ильина

Каким образом Псковскому государственному университету удалось занять девятое место в локальном рейтинге вузов СЗФО, рассказала ректор Наталья Ильина.

Каким образом ПсковГУ удалось занять девятое место в рейтинге вузов СЗФО, рассказала ректор Наталья Ильина. Фото: ПАИ

«Один из рейтингов, на которое смотрит родительское сообщество, сообщество работодателей, или, как говорят, представители реального сектора экономики и сами вузы, – это RAEX. Во-первых, отмечу, что мы принципиально не гонимся за показателями рейтингов. Опыт показывает, когда ты начинаешь работать только на пункты рейтинга, то всё это – достаточно быстрая история. А вот если ты понимаешь суть процессов, которые складывают университет, образование, науку и кадры, то ты работаешь в системе. Тогда рейтинг выходит сам по себе», – отметила Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

То, что университет переместился с 17 места на 9, стало приятным сюрпризом, подчеркнула ректор.

«Этот рейтинг чётко отражает, куда университет ставил целевую установку. Мы говорим о том, что университету очень важно начать реализовывать исследовательскую повестку. При этом исследовательская повестка должна быть в двух форматах: кадровой, то есть в вузе должны появляться молодые люди, и в работе по приоритетным направлениям. Так получилось, что за счёт достаточно хороших показателей по науке мы вскочили на девятое место. И самое главное, что мы подтвердили свою образовательную траекторию – хорошее, фундаментальное образование можно получить и в регионе», – сказала Наталья Ильина.

По её словам, для развития университета в этом направлении был выбран верный вектор деятельности. «На это были положены, в хорошем смысле слова, все кадровые, инфраструктурные и финансовые ресурсы <…> При этом, как только ты попадаешь в рейтинг, теперь ты должен постоянно оглядываться. Главное – не спуститься», – заключила она.

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