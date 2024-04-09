Финал Всероссийской олимпиады школьников по биологии может пройти в Пскове

15:56, 09 апреля 2024, ПАИ

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии может принять ПсковГУ в 2025 году. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас у нас проводится заключительный этап Всероссийской олимпиады по обществознанию. На следующий год к нам в регион «просятся» сразу четыре олимпиады, среди них есть и биология. Я в этом году председатель олимпиады по биологии, так что, думаю, что надо привезти в родной регион [олимпиаду - ПАИ], тем более у нас теперь есть учебно-лабораторный корпус», – сказала Наталья Ильина.

В числе тех предметов, олимпиады по которым могут пройти в Пскове, есть БЖД (безопасность жизнедеятельности) и право, отметила она.

«Сейчас у нас в городе, как многие видят, порядка 450 гостей. Кто это такие? Это 314 школьников с 9 по 11 класс из 84 регионов России, в том числе и с новых территорий. К ним же присоединилось более 100 сопровождающих педагогов и наставников. Также ещё в Псков приехали 40 членов жюри», – подчеркнула ректор, напомнив о финале Всероссийской олимпиады по обществознанию.