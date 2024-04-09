Заседание межведомственной комиссии по вопросам недропользования провёл псковский губернатор

18:23, 09 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл третье заседание межведомственной комиссии по вопросам в сфере регулирования отношений недропользования сегодня, 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона напомнил, что по итогам второго заседания в 2023 году было принято решение об организации и проведении восьми аукционов, семь из которых уже состоялись. Михаил Ведерников подчеркнул, что ещё один аукцион будет проведён после того, как земельный участок месторождения поменяет категорию на землю промышленности.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов отметил, что по итогам работы межведомственных комиссий произошла активизация геологоразведки общераспространённых полезных ископаемых за счёт недропользователей.

По его словам, в 2023 году завершены работы на шести объектах. «Государственная экспертиза утвердила запасы песка и песчано-гравийных материалов в объёмах более 10 миллионов кубических метров, что значительно больше и превышает ежегодный объём добычи. Мы вышли на положительный прирост запасов», – сказал он.

Виктор Мусатов также обратил внимание, что по итогам проведённых геологоразведочных работ скорректированы данные о полезных ископаемых в Псковской области. Запасы известняка выросли до порядка 370 тысяч кубических метров, торфа – до более 1,1 миллиона куб. метров.

В рамках заседания глава региона вместе со специалистами проанализировал и рассмотрел информацию о десяти участках в Порхровском, Себежском, Островском, Псковском, Новосокольническом районах и Новоржевском муниципальном округе, которые предлагались для аукционов.

Особое внимание было уделено социальным обязательствам, которые будут включены в условия для будущих арендаторов, включая организацию рабочих мест и строительство объездных дорог к карьерам. По результатам голосования члены комиссии по каждому из вопросов вынесли положительное решение – сформированные участки допущены к проведению аукционов по предоставлению права пользования недрами.

Ранее Виктор Мусатов в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» рассказал о том, что в прошлом году были получили деньги Федерального агентства водных ресурсов. В рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Пскове проводится расчистка реки Псковы.