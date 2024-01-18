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Общество

Виктор Мусатов: После расчистки река Пскова станет быстрее и полноводнее

О подробностях расчистки реки Псковы в Пскове рассказал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Виктор Мусатов: «После расчистки река Пскова станет быстрее и полноводнее». Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«По Пскове в прошлом году мы получили деньги от Федерального агентства водных ресурсов. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. У нас проведены конкурсные процедуры и определён подрядчик на выполнение работ – он псковский. Я думаю, что здесь другого и быть не могло, потому что за расчистку реки Псковы могла взяться, на мой взгляд, только псковская организация исключительно из патриотических чувств, потому что все сложности, которые будут возникать при работе, понятны», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Фото: ПАИ

Одна из сложностей, которая может возникнуть, – спуск к воде, уточнил он. «На самом деле в реке может быть всё что угодно, начиная от кровати или пылесоса – чем только ваша фантазия ограничится. На мой взгляд, работа по расчистке реки Псковы – крайне необходимая мера. Область проводит благоустройство Пскова, в том числе и Финского парка, а мы видим, в каком состоянии река Пскова находится. Скоро вокруг нечего будет благоустраивать», – сказал председатель профильного комитета.

Работы по расчистке реки планируют завершить уже в этом году, а их протяжённость составит более семи километров, отметил Виктор Мусатов. «Это участок от дальней набережной Паневика практически до Финского парка. Это не значит, что на протяжении всех семи километров будут углубительные работы. Где-то будет, например, транспортировка камней из русла по берегам, где-то будет выкашивание растительности и вырубка деревьев», – обратил внимание он.

А сама река после работ станет полноводнее и быстрее, заключил Виктор Мусатов.

Напомним, что на финансирование расчистки предусмотрено более 30 миллионов рублей. Ранее о работах в водоёмах Псковской области Виктор Мусатов докладывал губернатору Михаилу Ведерникову.

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