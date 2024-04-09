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Общество

Валерий Зайцев проконтролировал ход дорожных работ в Новом Изборске

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев вместе с начальником отдела дорожного строительства и транспорта администрации округа Вадимом Савельевым проконтролировали ход работ по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на улицах Парижской Коммуны и Парковой в Новом Изборске. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Ремонт этих дорог проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, в перечень для реконструкции в 2024 году включены улица Автомобилистов в Печорах и девять объектов в сельском поселении «Круппская волость». Среди них – улица в деревне Дрисливик, улицы № 1, № 2 и № 3 в деревне Замошье, улицы № 1 и № 2 в деревне Сухлово, улицы № 1, № 2 и № 3 в деревне Кулье.

Общая протяжённость реконструируемой улично-дорожной сети в округе – более 6,6 километра.

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