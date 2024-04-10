Птичий грипп и африканская чума: о ветеринарии поговорят на «Серебряном дожде»

12:03, 10 апреля 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 10 апреля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет врио председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

С чем связана начавшаяся недавно в Псковской области вакцинация против птичьего гриппа и можно ли без опаски покупать продукцию местных птицефабрик? Как сейчас в регионе обстоит ситуация с африканской чумой свиней? Сколько на сегодняшний день очагов бешенства в Псковской области? С 1 марта введена обязательная маркировка и учёт сельскохозяйственных животных: что это такое и кого в Псковской области уже посчитали?

Об этом и многом другом речь пойдёт в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».