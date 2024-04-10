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Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов празднует день рождения

Свой 63-й день рождения празднует сегодня, 10 апреля, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Председатель облсобрания Александр Котов празднует свой день рождения. Фото: ПАИ

Александр Алексеевич Котов родился в 1961 году в посёлке Струги Красные Псковской области. После окончания Ленинградского сельскохозяйственного института по специальности «механизация земледелия» в 1983 году Александр Котов работал главным инженером стругокрасненского колхоза «Революция».

С 1987 по 1988 годы он занимал должность заместителя председателя – директора ремонтно-технического предприятия РАПО.

Затем, с 1988 по 1990 годы, стал директором предприятия «Агропромсервис» в Стругах Краснах. А в 1990 году работал инженером-диагностом на этом же предприятии.

В 1991 Александр Котов стал заместителем главы администрации Стругокрасненского района – начальником управления сельского хозяйства, а затем, с 1995 по 2003 годы, работал в должности главы Стругокрасненского района.

С 2003 по 2009 годы Александр Котов был заместителем губернатора Псковской области. А с 2009 по 2010 годы он работал в должности первого заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области.

С 2010 по 2011 Александр Котов занимал должность заместителя губернатора Псковской области. Он курировал вопросы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства.

4 декабря 2011 года он был избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19. На первой сессии 15 декабря 2011 года избран председателем Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва.

18 сентября 2016 Александра Котова избрали депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19, а на первой сессии 5 октября 2016 года – председателем Псковского областного Собрания депутатов.

19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8. На первой сессии 30 сентября 2021 года избран председателем областного Собрания депутатов.

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