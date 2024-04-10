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Общество

Псковские росгвардейцы проверили 85 охотников на соблюдение правил ношения и хранения огнестрельного оружия

Росгвардейцы проверили 85 охотников на соблюдение правил хранения и ношения огнестрельного оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Охота». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Псковские росгвардейцы проверили 85 охотников на соблюдение правил ношения и хранения огнестрельного оружия. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Во время проверки в охотугодьях сотрудники ведомства выявили один факт нарушения законодательства, нарушитель привлечен к административной ответственности.

Росгвардейцы напомнили охотникам о соблюдении правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Также они проинформировали об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в нетрезвом состоянии, а также за небрежное хранение оружия.

Отметим, оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» проводится с целью усиления контроля за оборотом гражданского оружия, выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия.

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