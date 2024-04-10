Псковские росгвардейцы проверили 85 охотников на соблюдение правил ношения и хранения огнестрельного оружия

11:27, 10 апреля 2024, ПАИ

Росгвардейцы проверили 85 охотников на соблюдение правил хранения и ношения огнестрельного оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Охота». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Во время проверки в охотугодьях сотрудники ведомства выявили один факт нарушения законодательства, нарушитель привлечен к административной ответственности.

Росгвардейцы напомнили охотникам о соблюдении правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Также они проинформировали об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в нетрезвом состоянии, а также за небрежное хранение оружия.

Отметим, оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» проводится с целью усиления контроля за оборотом гражданского оружия, выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия.