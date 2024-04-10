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Общество

Космический диктант предлагают написать псковичам 12 апреля

12 апреля псковичи смогут проверить свои знания, написав Всероссийский космический диктант. Акция пройдёт на платформе космовсеобуч.рф.

Всероссийский космический диктант - это тест на тему астрономии и истории освоения космоса. Участникам могут встретиться вопросы из биографии легендарных покорителей космоса, из жизни и работы космонавтов на МКС.

После прохождения тестирования каждый участник получит именной PDF-сертификат участника, а после подведения итогов лучших знатоков космоса ждут призы. Правильные ответы будут опубликованы на сайте, а победителям придут уведомления о подарках на электронную почту.

Акция «Всероссийский космический диктант» проводится с 2019 года.

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