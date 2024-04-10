Иностранца осудят за контрабанду наркотиков в Псковской области
Иностранного гражданина осудят в Псковской области за контрабанду наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
-
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
-
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
-
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина собирался выехать в Латвию через таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска «Бурачки» в Себежском районе. Однако во время досмотра в его автомобиле были обнаружены и изъяты пакеты с табаком и наркотическим средством – тетрогидроканнабинолом. Иностранец купил их для личного употребления.
Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (хранение наркотических средств без цели сбыта), пункта «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере).
Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения.
Как получить целевое направление на востребованную профессию, обсудят в медиацентре ПАИ
Ветеранская организация Островского района стала лучшей по итогам работы в прошлом году