Ветеранская организация Островского района стала лучшей по итогам работы в прошлом году

13:22, 10 апреля 2024, ПАИ

На региональном смотре-конкурсе лучшим по итогам работы в прошлом году стал Совет ветеранов Островского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Результаты регионального конкурса озвучили 10 апреля на пленуме Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

На втором месте — ветеранская организация Красногородского муниципального округа. Третье место — за объединением Бежаницкого района.

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила ветеранов региона за инициативность, активную работу с молодежью и плодотворное взаимодействие с правительством региона. Первый вице-губернатор особо отметила, что одно из важных направлений совместной работы — индивидуальное сопровождение и социальная координация ветеранов.

Председатель организации Николай Груздов отметил, что работа совета сосредоточена на социальной поддержке, отстаивании жизненных интересов пожилых людей, патриотическом воспитании молодежи, а также увековечении и сохранении памяти погибших защитников Отечества, помощи участникам СВО.

Отдельно он обратил внимание, что совет ветеранов активно участвует в общественной и культурной жизни региона, перечислив значимые события. Николай Груздов подчеркнул, что в 2024 году важным направлением работы станут усилия по поддержке ветеранов войны, труда, пенсионеров и инвалидов.

По итогам работы в прошлом году благодарностями областного совета ветеранов отмечена работа организаций Гдовского, Новосокольнического, Псковского, Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского районов и Локнянского, Невельского, Опочецкого и Стругокрасненского муниципальных округов.

Псковский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов объединяет более 500 первичных ветеранских организаций, в которых состоят более 114 тысяч ветеранов.