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Культура

В Пскове разработали маршрут для аудиогида «Прогулка с Курбатовым»

В Пскове сформирован маршрут, по которому пройдут слушатели аудиогида «Прогулка с Курбатовым». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Маршрут с аудиосопровождением будет пролегать по любимому пешеходному пути критика с остановками вблизи наиболее значимых в его жизни мест. Он проходит по центральным улицам Пскова и набережной реки Великой, отметили в ТКД.

Начинается экскурсия от Псковской областной универсальной научной библиотеки, которой с 14 февраля 2022 года присвоено имя писателя.

В маршрут также вошли памятник княгине Ольге в Детском парке, храм Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, скамейка Валентина Курбатова в Кутузовском сквере, собор Рождества Иоанна Предтечи, Ольгинская часовня, церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья, Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь и Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова.

Проект реализуется Псковской региональной общественной молодёжной организацией «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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