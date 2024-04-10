В Гдове обсуждают опыт преобразования районов в муниципальные округа

15:19, 10 апреля 2024, ПАИ

Встреча представителей местного самоуправления, депутатов и активистов Гдовского района с коллегами из муниципальных округов проходит сегодня, 10 апреля, в Гдове.

Представители муниципалитетов, уже преобразованных и работающих в статусе муниципального округа, приехали в Гдов по приглашению главы Полновской волости Виталия Кулакова, чтобы ответить на наиболее часто возникающие вопросы о процессе преобразования районов в округа, поскольку «информации подчас просто не хватает».

Во встрече принимают участие представители Невельского, Печорского, Опочецкого муниципальных округов, депутаты областного Собрания Владимир Кузь и Армен Мнацаканян.

Напомним, Гдовский район – один из шести муниципалитетов Псковской области, где высказана инициатива о преобразовании в муниципальный округ. На данный момент в регионе работает восемь муниципальных округов.