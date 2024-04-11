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Общество

Как можно получить целевое направление на обучение от предприятия, рассказал эксперт

Возможность обучения по целевому направлению предоставляют самые крупные предприятия Псковской области, сообщил заместитель председателя регионального комитета по образованию Сергей Николаев на круглом столе в медиацентре ПАИ 10 апреля.

Где псковичи могут получить целевое направление, рассказал эксперт. Фото: ПАИ

В частности, возможность заключить целевой договор предоставляют такие предприятия Псковской области, как «Вектор», Великолукский опытный машиностроительный завод, Псковский завод аппаратуры дальней связи, «Плескава», «Славянка», Завод электротехнического оборудования, Псковский хлебокомбинат, «Техносвар», Великолукский механический завод, «Микрон», «Реостат», «Псковэлектроарматура».

«Тема обучения по целевому договору актуальна всегда и везде, особенно когда школьники оканчивают школу и перед ними стоит выбор. Многие заранее выбирают, куда они пойдут, но, как показывает практика, этот выбор изменяется и летом, и в течение осени», – отметил Сергей Николаев.

Система профессионального образования Псковской области представлена 15 образовательными организациями. В 2024 году контрольные цифры приёма сформированы по 20 профессиям и 42 специальностям, однако этот список может расширяться. Кроме того, рассматривается вопрос сетевого взаимодействия между предприятиями и учреждениями профессионального образования, подчеркнул спикер.

Контрольные цифры приёма формируются на основании заявок работодателя – ни одно профессиональное образовательное учреждение не получает ни одного бюджетного места без заявки. «В первую очередь мы взаимодействуем с комитетом и по труду и с комитетом по экономике, получаем от них перечень перспективных и востребованных направлений подготовки, его отправляем в учреждения профессионального образования, а учреждения работают с работодателями и готовят пакет документов для формирования контрольных цифр приёма на следующий учебный год», – пояснил Сергей Николаев.

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