Более 170 псковских мастеров станут участниками регионального чемпионата «Абилимпикс»

10:49, 11 апреля 2024, ПАИ

Более 170 мастеров различных направлений примут участие в региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс», который пройдет в Псковской области с 16 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Церемония открытия чемпионата пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. В этот же день состоятся первые соревнования мастеров.

Для учеников средних образовательных учреждений запланировано 14 видов состязаний, студенты посоревнуются в десяти, а специалисты – в трёх. Кроме того, последняя категория участников продемонстрирует свои навыки в региональных номинациях «Ремесленная керамика», «Шелонская вязка» и «Пирография» на Фестивале возможностей, который пройдет в рамках чемпионата.

Мероприятие пройдёт на семи площадках в Пскове, Острове и Великих Луках.

Помимо конкурсных смотров для участников будет подготовлена деловая и профориентационная программа. Например, в Псковском областном колледже искусств будет работать выставка творческих работ участников «Абилимпикса» «Творчество и профессия всегда рядом», а в Псковском политехническом колледже развернется экспозиция изделий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Также для участников пройдут мастер-классы, посвященные, например, техникам малярного и столярного дела, кондитерскому искусству или декоративной отделке одежды. Кроме того, в Острове и Пыталово пройдут профориентационные игры. Также в рамках чемпионата запланированы круглые столы, тренинги, игры, а также ярмарки учебных и рабочих мест.

Отметим, мероприятия деловой и культурной программ чемпионата будут посвящены Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что победители регионального этапа примут участие в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который состоится в октябре 2024 года в Москве.