Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 170 псковских мастеров станут участниками регионального чемпионата «Абилимпикс»

Более 170 мастеров различных направлений примут участие в региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс», который пройдет в Псковской области с 16 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 170 псковских мастеров станут участниками регионального чемпионата «Абилимпикс». Фото: ПАИ

Церемония открытия чемпионата пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. В этот же день состоятся первые соревнования мастеров.

Для учеников средних образовательных учреждений запланировано 14 видов состязаний, студенты посоревнуются в десяти, а специалисты – в трёх. Кроме того, последняя категория участников продемонстрирует свои навыки в региональных номинациях «Ремесленная керамика», «Шелонская вязка» и «Пирография» на Фестивале возможностей, который пройдет в рамках чемпионата.

Мероприятие пройдёт на семи площадках в Пскове, Острове и Великих Луках.

Помимо конкурсных смотров для участников будет подготовлена деловая и профориентационная программа. Например, в Псковском областном колледже искусств будет работать выставка творческих работ участников «Абилимпикса» «Творчество и профессия всегда рядом», а в Псковском политехническом колледже развернется экспозиция изделий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Также для участников пройдут мастер-классы, посвященные, например, техникам малярного и столярного дела, кондитерскому искусству или декоративной отделке одежды. Кроме того, в Острове и Пыталово пройдут профориентационные игры. Также в рамках чемпионата запланированы круглые столы, тренинги, игры, а также ярмарки учебных и рабочих мест.

Отметим, мероприятия деловой и культурной программ чемпионата будут посвящены Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что победители регионального этапа примут участие в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который состоится в октябре 2024 года в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 апреля 2024

Кратковременные дожди пройдут по Псковской области 12 апреля
11 апреля 2024

Борис Елкин призвал жителей Пскова сделать выбор в пользу одного из 17 объектов для благоустройства
11 апреля 2024

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 20 апреля
11 апреля 2024

Более 170 псковских мастеров станут участниками регионального чемпионата «Абилимпикс»
11 апреля 2024

Анастасия Иванова: Инвестиционные проекты в «Моглино» способствуют экономическому и социальному развитию Псковской области
11 апреля 2024

В Острове ищут место для музея Василия Меркурьева
11 апреля 2024

Смартфоны от корейского производителя смогут переводить телефонные разговоры на русский язык в реальном времени
11 апреля 2024

Директор Псковского хлебокомбината: Мы разработали производственную программу для целевиков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...