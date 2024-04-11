Псковичка вошла в число победителей Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

12:41, 11 апреля 2024, ПАИ

Церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию проходит в Псковской областной филармонии сегодня, 11 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковскую область на заключительном этапе олимпиады представляла ученица гимназии имени С. В. Ковалевской Софья Динерштейн. Она вошла в число победителей среди учащихся 10-х классов.

Абсолютных победителей наградили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, ректор ПсковГУ Наталья Ильина и врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

«Мы гордимся вами! Желаю вам успехов в будущем, в вашем развитии и службе нашей великой родине!» – пожелала Вера Емельянова.

Всего в финале Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, который проходил на площадке ПсковГУ с 5 по 11 апреля, приняли участие более 300 старшеклассников из 84 регионов и городов федерального значения.

Добавим, Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.