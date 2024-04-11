Псковская команда КВН примет участие в Первой телевизионной лиге в Перми

15:31, 11 апреля 2024, ПАИ

Псковская команда КВН «Камбаламба» примет участие в Первой телевизионной лиге КВН в Перми, сообщила руководитель творческой компании Astra Video Елена Морякова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 апреля.

«Я думаю, что сейчас весь Псков должен за них болеть. Они очень хорошо выступили в Невской лиге, там фестиваль и отборочные у них были, и их пригласили в Первую телевизионную лигу, которая сейчас проходит в Перми. Это очень достойная победа», – отметила Елена Морякова.

Другие команды, участвующие в проекте, готовились к нему с января, поэтому псковичам предстоит серьёзная работа, подчеркнула гостья радиоэфира. «Им надо было за несколько дней это всё нагнать», – сообщила гостья радиоэфира.

Отметим, съёмки третьего завершающего сезона Первой Телевизионной Лиги Международного союза КВН (12+) стартовали 9 апреля. За чемпионство в течение трёх будут сражаться 24 команды.

Команда КВН «Камбаламба» была создана в 2009 году и изначально являлась сборной 22-й школы города Пскова. Долгие годы коллектив играл на школьном и городском уровне, неоднократно становясь чемпионом домашней Гремячей лиги КВН.

Ранее псковичи уже играли в Невской лиге и зарекомендовали себя как одна из самых непредсказуемых команд.