Как создать полноценную команду КВН, рассказала эксперт

16:01, 11 апреля 2024, ПАИ

Шесть-семь человек необходимо, чтобы создать полноценную команду КВН, считает руководитель белорусской команды КВН «Введите название» Мария Сакуновская. Такое мнение она высказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 апреля.

«Есть такое, наверное, неофициальное понятие – телевизионная картинка. То есть три человека на сцене будут смотреться не «картиночно». Нам посоветовали, что минимум пять человек должно быть на сцене, чтобы это всё смотрелось красиво. У нас сейчас основной состав как раз таки пять человек. Плюс у нас отдельно человек, который сидит именно на звуке», – рассказала гостья радиоэфира.

При этом в Международном кубке КВН имени А. В. Иванова, который прошёл в Пскове 1 апреля, смогли принять участие только три человека, уточнила Мария Сакуновская. «Мы приехали урезанным составом команды по некоторым обстоятельствам. Четыре человека из Витебска – это был весь наш состав. Трое на сцене, плюс я на звуке», – уточнила она.

Мария Сакуновская также рассказала, что у них в команде почти все участники имеют свой определённый типаж, когда дело касается выбора ролей. «У нас есть, допустим, Дима. Если в каких-то миниатюрах прописан образ деда, это только его образ: он отыгрывает его просто шикарно, на все 200%. Если надо где-то кривляться – это тоже только он, потому что он очень живой и эмоциональный», – пояснила гостья радиоэфира.