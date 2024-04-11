Согласование перепланировки помещений станет для псковичей удобнее

16:21, 11 апреля 2024, ПАИ

Согласование перепланировки помещений в многоквартирном доме стало удобнее для псковичей: теперь достаточно обратиться в орган местного самоуправления, который сделает все необходимые процедуры с документами. Об этом сообщили заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова и и. о. начальника отдела подготовки разрешительной документации управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Надежда Горенькова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 апреля.

С 1 апреля вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, касающиеся перепланировки, однако они не затронули правила перепланировки и строительные нормы. Изменился только порядок подачи заявления, теперь псковичам не нужно обращаться в Росреестр.

«Человек обращается в орган местного самоуправления с заявлением о разрешении проведения ремонтно-строительных работ при перепланировке помещения, а далее орган местного самоуправления отправляет всё туда, куда нужно, в том виде, в котором требуется», – отметила Надежда Горенькова.

Кроме того, раньше при перепланировке нужно было подготовить технический паспорт на помещение, а сейчас необходим технический план, подготовленный кадастровым инженером, добавила Елена Шефова.

Согласование перепланировки помещений понадобится при сделках с недвижимостью, например при проведении купли-продажи, отметили спикеры.

Все сделки можно совершить в электронном виде. «Есть разные способы получения услуг в электронном виде. В некоторых случаях требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявления можно подать через сайт Росреестра (регистрация происходит через «Госуслуги»), через банковские сервисы или сервисы застройщиков», – подчеркнула Елена Шефова.