Изменения в процедуре перепланировки помещений обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая вопросу перепланировки помещений и электронному взаимодействию с Росреестром и МФЦ, проходит в медиацентре ПАИ.
В чем суть апрельских поправок в Жилищный кодекс по процедуре перепланировки помещений, как они повлияют на псковичей, желающих изменить свои квартиры, какие сделки с недвижимостью можно совершить электронно и что для этого надо?
Об этом расскажут заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова, директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова и и. о. начальника отдела подготовки разрешительной документации управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Надежда Горенькова.
Собрание Псковского музея-заповедника пополнилось новыми предметами XIX и начала XX века
Директор Великолукской гимназии Софьи Ковалевской поздравила свою ученицу с победой на Всероссийской олимпиаде школьников
Вечером в Пскове откроют для движения отремонтированную правую полосу улицы Юбилейной