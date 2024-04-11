Изменения в процедуре перепланировки помещений обсуждают в медиацентре ПАИ

14:40, 11 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая вопросу перепланировки помещений и электронному взаимодействию с Росреестром и МФЦ, проходит в медиацентре ПАИ.

В чем суть апрельских поправок в Жилищный кодекс по процедуре перепланировки помещений, как они повлияют на псковичей, желающих изменить свои квартиры, какие сделки с недвижимостью можно совершить электронно и что для этого надо?

Об этом расскажут заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова, директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова и и. о. начальника отдела подготовки разрешительной документации управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Надежда Горенькова.