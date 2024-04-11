14 участников прошли во второй этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий»

17:47, 11 апреля 2024, ПАИ

14 участников из 12 муниципальных образований прошли во второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во второй этап прошли служащие из Пскова, Великих Лук, Великолукского, Дновского, Псковского, Пустошкинского, Островского, Порховского и Куньинского районов, а также Стругокрасненского, Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов. Они были выбраны по итогам изучения комиссией анкет и конкурсных работ.

На следующем этапе участники пройдут тестирование на знание основ Конституции и Устава Псковской области, законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции и на знание русского языка. Кроме того, им предложат решить кейсовые задания.

Организатором конкурса является управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.