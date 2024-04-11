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Общество

14 участников прошли во второй этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» 

14 участников из 12 муниципальных образований прошли во второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во второй этап прошли служащие из Пскова, Великих Лук, Великолукского, Дновского, Псковского, Пустошкинского, Островского, Порховского и Куньинского районов, а также Стругокрасненского, Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов. Они были выбраны по итогам изучения комиссией анкет и конкурсных работ.

На следующем этапе участники пройдут тестирование на знание основ Конституции и Устава Псковской области, законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции и на знание русского языка. Кроме того, им предложат решить кейсовые задания.

Организатором конкурса является управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

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