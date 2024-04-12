День космонавтики отмечают в России 12 апреля

07:41, 12 апреля 2024, ПАИ

День космонавтики отмечают в России и мире 12 апреля, пишет calend.ru.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Полёт длился всего 108 минут, но стал мощным прорывом в освоении космоса.

Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

В Советском Союзе были и другие успехи в космонавтике – полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, выход в открытый космос, самый длительный в истории космонавтики полет.

В честь праздника проходят различные мероприятия – конференции, выставки, научно-просветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое. Также с 2019 года к этому празднику приурочена акция «Всероссийский космический диктант».