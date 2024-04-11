Псковичей приглашают принять участие в «Космическом диктанте»

22:01, 11 апреля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском космическом диктанте, который пройдёт в День космонавтики, 12 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие начнётся в 10:00 по московскому времени в формате онлайн на сайте космовсеобуч.рф.

Напомним также, выставка «Ковалевская и космос» откроется в Полибино 12 апреля.