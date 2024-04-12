Печенье в виде лестницы советует сегодня печь народный календарь
Память христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря Иоанна Лествичника, жившего в VI-VII веках, отмечают сегодня православные россияне. Об этом пишет calend.ru.
Иоанн является автором «Лествицы», в котором представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу.
В этот день русские люди пекли особое печенье – лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Нужно было печь по лесенке для каждого члена семьи – считалось, что это принесет им здоровье. Также печенье окропляли святой водой в церкви.
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