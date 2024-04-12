Борис Елкин поздравил коллектив Детской школы искусств Пскова с 50-летием
Глава Пскова Борис Елкин поздравил коллектив городской Детской школы искусств с 50-летним юбилеем.
«Изначально учебное заведение было ориентировано исключительно на музыкальное образование, однако со временем его профиль расширился», – написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас в учреждении обучают детей различным видам искусств на музыкальном, хореографическом, художественном отделениях, театральном, а также в отделении начального эстетического воспитания.
Дисциплины для порядка тысячи учеников преподают более 80 педагогов и их помощников. При этом 64 из них получили заслуженные награды в честь праздника.
Школа искусств не раз становилась победителем всероссийских конкурсов, а в 2015 году вошла в число 50 лучших школ искусств России.
В рамках обучения дети участвуют в различных конкурсах, посещают музеи и выставки, ездят в летние лагеря и на экскурсии в другие города. «ДШИ – это огромная семья единомышленников, объединенных любовью к искусству», – подчеркнул Борис Елкин.
Он также поздравил коллектив, детей и родителей с юбилеем школы и пожелал им новых творческих побед.
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