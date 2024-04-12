Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин поздравил коллектив Детской школы искусств Пскова с 50-летием

Глава Пскова Борис Елкин поздравил коллектив городской Детской школы искусств с 50-летним юбилеем.

Борис Елкин поздравил коллектив Детской школы искусств Пскова с 50-летием. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Изначально учебное заведение было ориентировано исключительно на музыкальное образование, однако со временем его профиль расширился», – написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас в учреждении обучают детей различным видам искусств на музыкальном, хореографическом, художественном отделениях, театральном, а также в отделении начального эстетического воспитания.

Дисциплины для порядка тысячи учеников преподают более 80 педагогов и их помощников. При этом 64 из них получили заслуженные награды в честь праздника.

Школа искусств не раз становилась победителем всероссийских конкурсов, а в 2015 году вошла в число 50 лучших школ искусств России.

В рамках обучения дети участвуют в различных конкурсах, посещают музеи и выставки, ездят в летние лагеря и на экскурсии в другие города. «ДШИ – это огромная семья единомышленников, объединенных любовью к искусству», – подчеркнул Борис Елкин.

Он также поздравил коллектив, детей и родителей с юбилеем школы и пожелал им новых творческих побед.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2024

Криптокошельки на 2 млн рублей попытался ввезти дальнобойщик из Латвии в Псковскую область
12 апреля 2024

Всероссийский этап ярмарки трудоустройства проходит в Псковской области
12 апреля 2024

Сотрудники Госавтоинспекции Пскова оперативно вывели жильцов из горящей многоэтажки на Октябрьском проспекте
12 апреля 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе
12 апреля 2024

Борис Елкин поздравил коллектив Детской школы искусств Пскова с 50-летием
12 апреля 2024

20 партий российской свинины отправилось в Китай из Псковской области
12 апреля 2024

Нетрезвых авиапассажиров в России могут начать выявлять перед посадкой с помощью алкотестеров
11 апреля 2024

Бежаницкий район могут преобразовать в муниципальный округ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...