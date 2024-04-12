Астрофестиваль пройдёт в Пскове в мае

12:49, 12 апреля 2024, ПАИ

Астрофестиваль пройдёт в Пскове в мае. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Сегодня, 12 апреля, в России празднуются День космонавтики и 63-я годовщина первого полёта человека в космос, напомнил глава города. «Одна из великих побед нашей страны и наша гордость на все времена! Поздравляю с этим замечательным праздником всех, кто увлечен исследованием космоса, и приглашаю в наш планетарий!» – отметил Борис Елкин.

Специально ко Дню космонавтики в фойе появилась карта созвездий, которые сложились на псковском небе в день открытия учреждения, а также телевизор, который транслирует астрофотографии и видеоролики Роскосмоса, НАСА и псковских любителей астрономии.